محامي سعد لمجرد يؤكد أنه أُطلق سراحه من دون قيد أو كفالة مالية

لا يزال الجمهور يتفاعل مع خبر إطلاق سراح النجم المغربي سعد لمجرد المشروط، حيث لا تزال صفحات السوشيال ميديا تضجّ بصوره وبتعليقات عن براءته، متمنين أن يأتي الاستئناف المقدَّم من محاميه بنتيجة وتظهر الحقيقة.

وفي هذا السياق، كشف المحامي الفرنسي جان مارك فاديدا أن "سعد لمجرد أُطلق سراحه من دون قيد أو كفالة مالية، ولن يعود إلى السجن لإكمال فترة محكوميته".

وأضاف: "القضية مستمرة، ولكن لمجرد بات خارج القضبان في فرنسا، ويمكنه السفر بشرط أن يكون مقر سكنه في فرنسا في حال استدعاه القضاء الفرنسي لسماع أقواله".

ونفى المحامي الأخبار التي أفادت بأن لمجرد أُطلق سراحه بشرط ارتدائه سواراً لمراقبة حركته، وأن جواز سفره محجوز لدى السلطات الفرنسية.

وكانت النجم المغربي قد نشر عبر "إنستغرام" مجموعة صور خاصة مع أفراد عائلته، ووجّه التهنئة إلى معجبيه وعلّق قائلاً: "اللهم فرج همومكم وكربكم وبدلها بالأفراح والطمأنينة اللهم آمين... قريت دعواتكم وبكيت من كثر الفرح، جازاكم الله خيراً والله يغفر لينا وليكم ويعطيكم كل ما تمنيتوا ويجعلنا وإياكم من الفائزين برضى الله ورضى الوالدين دنيا وآخرة... سامحوني على الحزن للي عشتوه معايا، وحتى أنا كذلك بغيتكم تكونوا فرحانين حيت أنا وياكم عائلة وحدة".

وأضاف: "سبحان الله في عيد الفطر، ربي كتب ليا نكون بين أهلي وأحبابي وأعطاني الفرصة نكتب لكم هذه الكلمة النابعة من القلب... أصدقائي الفنانين والفنانات والإعلاميين والصحافيين جازاكم الله خيراً على كل كلمة طيبة، لقد إثلجتم قلبي، لكم مني كل الحب والتقدير وتمنياتي لكم بالتوفيق في أعمالكم وفي حياتكم".

واختتم سعد لمجرد تدوينته بالقول: "مسك الختام، هذه الرسالة لحبايبي الفانز من كل بقاع العالم... أنا كنت في الماضي أحبكم، الآن أنا مغرم بكم، وقصة حبنا لن تنتهي أبداً مهما حصل، حفظكم الله وأهاليكم ومتّعكم بالصحة والعافية وتقبّل منا ومنكم صالح الأعمال ودفع بها عنكم كل بلاء.. ملاحظة أخيرة كي يكون الأمر واضحاً للكل... أنا الآن حر بالسراح المؤقت، أدعو الله تعالى بالفرج بمحكمة الاستئناف كي أنتهي من هذه القصة وأنجح في هذا الاختبار الإلهي، اللهم قوّي إيماننا وصبّرنا مهما قست الظروف. الأخبار الزوينة هي انني أعلن الآن رسمياً عن تاريخ طرح الكليب الجديد المغربي (إش خبارك) هو 4 مايو بإذن الله... ألحان وكلمات وتوزيع ومكس ماستر أخي وعشيري وحبيبي جلال الحمداوي".

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