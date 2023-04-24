شكرا لقرائتكم خبر عن تامر شلتوت: تمنيت المشاركة فى عمل وطنى وربنا وفقنى بالكتيبة 101 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان تامر شلتوت ضيفًا على تليفزيون الخليج 365 مع على الكشوطى رئيس قسم الفن، وتحدث من خلال اللقاء عن مشاركته فى مسلسل الكتيبة 101.

وقال تامر شلتوت، "كل الأعمال الوطنية مهمة جدا ومسلسل الاختيار فرق فى حياتنا كلنا وأصبح نقطة فارقة أنه خلانا كلنا نعيش كواليس كنا لا نعلم عنها شيئا من التحديات التى كانت تواجه الوطن والأبعاد إحنا كنا بنشوف خبر بس لكن الكواليس منعرفهاش، وكنت حابب أكون فى الاختيار والأعمال الوطنية عشان بحب البلد بكل تفاصيلها والاختيار 1 و 2 و3 متوفقتش وخصوصا الجزء الثالث، كنت مرشح لدور بس متوفقتش عشان كنت بصور ومسافر، ولما بقى فى مسلسل الكتيبة 101 كانت حابب أشارك وأخد الجانب الإرهابى ليه عشان دى شخصية بتستفز الجمهور وكان نفسى في الدور ده وكنت متوتر جدا، والحمد الله على ردود الفعل اللى وصلتنى على دور أبو زياد بسطتنى، والمشاركة في عملة وطنى حاجة تشرفنى ومبسوط أنى كنت في جزء بسيط من العمل".

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، وليد فواز، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري هام في مدينة العريش بشمال سيناء.