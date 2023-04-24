شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام وتامر عاشور يحييان حفلاً غنائيًا فى الكويت الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى كل من النجمة أنغام والنجم تامر عاشور حفلاً غنائيًا في الكويت 11 مايو الشهر المقبل، ويقدم كل منهما خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهما التى يتفاعل معها الجمهور.

وطرحت النجمة أنغام أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "نسينا نعيش" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات جمال الخولى، وألحان سهم وتوزيع عمر صباغ، ميكس وماستر أمير محروس، والكليب من إخراج عادل جمال.

كما طرحت مؤخرًا أغنية "خلينى شوية معاك" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان توزيع خالد عز، وميكس وماستر أمير محروس

وطرحت النجمة أنغام، مؤخرًا أغنية بعنوان "عشان أرضيك" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد قطوط، ألحان أحمد زعيم وتوزيع وليد فايد، ميكس وماستر أمير محروس.

يشار إلى أن أنغام تقدم برنامجها الذى يحمل نفس اسمها ويذاع أسبوعيًا يومى الخميس الجمعة، حيث استضاف العيد من نجوم الغناء، أبرزهم راغب علامة، ومصطفى قمر، ونوال الزغبى، وهيثم شاكر، وبهاء سلطان، وغيرهم من المطربين في مصر والوطن العربى.

وطرح تامر عاشور، مؤخرا أغنية بحبك وخايف عبر قناته على اليوتيوب والأغنية من كلمات محمد الشافعى، وألحان إسلام رفعت.