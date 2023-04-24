الزواج بين الحاجة والاضافة.. جورج خباز يجيب بطريقته عن سبب عدم ارتباطه حتى الان!

كتب امير فتحي في الاثنين 24 أبريل 2023 05:43 صباحاً - تحدث الفنان اللبناني جورج خباز عن فلسفته عن الزواج ورؤيته لاختيار شريك في الحياة بين الحاجة والاضافة وذلك ردا على سؤال عن عدم ارتباطه حتى الان.

وقال جورج خباز، ردا على سؤال خلال استضافته في “بودكاست مع نايلة”، “بيسألوني ليه بعد ما تزوجت بسألهم ليه تزوجتوا ليش هوني في ليه هونيك ما فيه ليه؟”.

وتابع “الشريك في الحياة هو اضافة اذا كان حاجة هذه الحاجة في يوم من الايام حتروح ويروح الشخص معها ويبطل يعني لك لكن اذا كان اضافة حتى لو راحت هذه الاضافة بضلك انت انت”.

وروى خباز قصة قصيرة عن الحاجة والاضافة قائلا “واحد بكون عم يغرق بمحيط فجأة بتجي خشبة طويلة اول شغلة بيعملها انه بيمسكها لأنه بحاجة لها وبصير ملقط فيها وهي كل حياته للحظة ان يصل الى الشاطىء عندها امامه خيارين اما ان يعيدها الى البحر او يحملها صليب كل حياته”.