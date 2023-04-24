شكرا لقرائتكم خبر عن 162 مليون دولار عالميا لـ فيلم Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الدراما والتشويق Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves إلى 162 مليونًا و95 ألف دولار فى دور العرض حول العالم، وذلك بعد طرحه 31 مارس الماضى، والعمل من إنتاج شركة Paramount Pictures، ووصلت مدته إلى ساعتين و14 دقيقة.

وانقسمت إيرادات فيلم Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves بين 78 مليونا و 177 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكى، و83 مليون و 917 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

ويدور فيلم Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves حول انطلاق لص ومجموعة من المغامرين غير المتوقعين فى مهمة ملحمية لاستعادة الآثار المفقودة، لكن الأمور تنحرف بشكل خطير عندما تتعارض مع الأشخاص الخطأ.

فيلم Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves من بطولو كريس باين، ميشيل رودريجيز، ريج جان بايدج، جاستيس سميث، صوفيا ليليس، هيو جرانت، كلوى كولمان، ديزي هيد، كايل هيكسون، سبنسر وايلدنج، ويل ايرفين.