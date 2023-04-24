شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان: عمرى ما كنت بتاع خناقات وأخويا فى الرضاعة مسيحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت قناة DMC الجزء الثانى من حلقة النجم محمد رمضان في برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، وقال محمد رمضان: "وأنا صغير عمرى ما كنت بتاع خناقات، حتى وأنا طفل ولا حد جه اشتكى منى".

وأضاف: "أفتكر موقف عند بيت خالى حصلى طلعت ألعب كرة في الشارع مع ناس معرفهاش وحصلت خناقة مع واحد وضربته، وجرى جاب ناس كتير بأعمار مختلفة وماسكين خشب وحاجات، وهنا أيقنت إنى هاكون ممثل كبير، وهما داخلين رفعت إيدى وقلت لهم أنا صايم فكلهم نزلوا الخشب وسكتوا، فحسيت إن فيّ قوة غير عادية أقنعت الناس دى بكلامى رغم إننا مش في رمضان".

وتابع: "أنا اتربيت في شارع فيه تماسك وترابط وكنا 3 بيوت مسلمين والباقى مسيحية وما كانش فيه فرق بينا وأنا أخويا في الرضاعة مسيحى واسمه رومانى جرجس، وكنا بناكل عند بعض، فمنطقتى شكّلت فيا حاجات كتير".

يذكر أن آخر أعمال النجم محمد رمضان هو مسلسل جعفر العمدة وشاركه كل من: زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.