شكرا لقرائتكم خبر عن تامر شلتوت: التحضير لشخصية الإرهابى فى الكتيبة 101 كان صعبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان تامر شلتوت ضيفًا على تليفزيون الخليج 365 مع الزميل على الكشوطى رئيس قسم الفن، وتحدث خلال اللقاء عن مشاركته فى مسلسل الكتيبة 101. وقال تامر شلتوت، "التحضير لشخصية الإرهابى كان صعبا، وأشكر المخرج محمد سلامة على دعمه النفسى لى وتصوير مسلسل الكتيبة 101 مختلف عن أى مسلسل، ولازم تبقى عايش الشخصية وقعدنا نكلم عن شخصية أبو زياد ونرسمها واشتغلنا على تفاصيل الكلام واستفدت بالعمل جدا".

كما تحدث تامر شلتوت عن مسلسل جروب الدفعة وعرض قبل دراما رمضان قائلا، " بحب مسلسلات أوف سيزون عن مسلسلات رمضان لأنه دائما يبقى في توتر وضغط عشان نلحق نعرض فى رمضان، لكن مسلسلات أوف سيزون بيبقى فى وقت، وجروب الدفعة كان 15 حلقة وانبسطت جدا فيه، وهو عمل لطيف جدا، بحب كل ما هو عمل له علاقة بتفاصيل الواقع وإحنا عايشينها، ودائما بدور على كل الشخصيات اللى بتعلم منها ولازم الممثل كل يوم يشتغل على نفسه و يتعب لان المشاهد زكى و عنده تقييم فنى قوى جدا".

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، وليد فواز، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري هام في مدينة العريش بشمال سيناء.