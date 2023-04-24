شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان: كنت بجمع عيدية من العيلة 25 جنيه وكونت ثقافتى السينمائية من والدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت قناة DMC الجزء الثانى من حلقة النجم محمد رمضان في برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، وقال محمد رمضان: "عملت دور أحمد زكى في مسلسل السندريلا، وقالوا مش هيعرف يعمل أدوار تانية مختلفة، ولكن كل ممثل له بصمة، وقلت هديهم دليل، وقررت أقلد أحمد زكى نفسه وأقلد أحمد زكى في السادات، لأن في فرق بين التقليد وتجسيد الشخصية اللى بتحتاج للبصمة بتاعتك، وقام بتقليد أحمد زكى خلال الحلقة".

وعن العيد قال محمد رمضان: "والدى كان بيدينى عيدية 10 جنيه، ووالدتى وعمتى كل واحدة بتدينى 5 جنيه، يعنى كنت بجمع من العيلة كلها 25 جنيه وأخرج أعيد وأدخل سينما".

وأضاف: "كوّنت ثقافتى السينمائية من والدى، لأنه كان مشاهد سينما جيد وبيحبها جدا، ومثقف وعلى طول بيقرأ الصحف، وأنا شفت مثلا فيلم باب الحديد 10 مرات مع والدى ووالدتى وحبيته جدا".

وكان آخر أعمال النجم محمد رمضان هو مسلسل جعفر العمدة وشاركه كل من: زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.