شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى يشكر طاقم عمل مسلسل "رسالة الإمام": شكر مستحق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم خالد النبوي، رسالة شكر لفريق عمل طاقم مسلسله رسالة الإمام، الذى عُرض في السباق الرمضاني وحقق تفاعلا كبيرا بين الجماهير، ونشر صوراً له من كواليس تصوير المسلسل عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، وكتب: "شكر مستحق لفريق عمل كبير حمل على أكتافه توصيل رسالة الإمام وسيكون سببا في انتشارها في قادم الأيام، العاملين العظماء بجميع الأقسام، المنتج الكبير محمد سعدي، المخرج الكبير الليث حجو، السيناريست الموهوب: هشام عبية، مدير التصوير الكبير تيمور تيمور، مصممة الأزياء الكبيرة د سامية عبد العزيز، مهندس الديكور الكبير عادل المغربي، المؤلف الموسيقي الكبير: تامر كروان، مدير المشروع محمد سري، المنتج المنفذ محمد مشيش".

وسرعان ما لقيت الصور التي نشرها النبوي من خلف الكواليس تفاعلا كبيرا من قبل متابعيه وجمهوره، حيث ظهرت لقطات تُنشر للمرة الأولى لتجهيزات الفريق قبل بدء عملية التصوير، وظهور المجهود الكبير الذى حققه الطاقم للخروج بالمشهد النهائي الذى لقي إعجاب الكثيرين.



خالد النبوي من خلف الكواليس مع طاقم العمل



خالد النبوي من خلف الكواليس 3



خالد النبوي من خلف الكواليس 2



خالد النبوي من خلف الكواليس

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر .

استعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.



خالد النبوي من خلف الكواليس مع المنتج محمد السعدي



خالد النبوي من خلف الكواليس 4

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.



خالد النبوي من خلف الكواليس مع طاقم عمل مسلسل رسالة الأمام 8



خالد النبوي من خلف الكواليس مع طاقم عمل مسلسله رسالة الأمام



خالد النبوي من خلف الكواليس مع طاقم عمل مسلسل رسالة الأمام



خالد النبوي من خلف الكواليس 6