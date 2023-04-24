خالد النبوي يوجه رسالة مهمة لفريق عمل "رسالة الإمام"

ياسر رشاد - القاهرة - وجه النجم خالد النبوي، رسالة شكر إلى فريق عمل مسلسل "رسالة الإمام"، والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني المنقضي.

ونشر "النبوي" صور من كواليس العمل، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق، قائلًا:" شكر مستحق لفريق عمل كبير حمل على أكتافه توصيل رسالة الإمام، وسيكون سببا في انتشارها في قادم الأيام".

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وأضاف خالد النبوي:" العاملين العظماء بجميع الأقسام:" المنتج الكبير :محمد سعدي، المخرج الكبير :الليث حجو، السيناريست الموهوب :هشام عبية، مدير التصوير، الكبير:تيمور تيمور، مصممة الأزياء الكبيرة :د سامية عبد العزيز، مهندس الديكور الكبير :عادل المغربي، المؤلف الموسيقي الكبير :تامر كروان، مدير المشروع:محمد سري، المنتج المنفذ:محمد مشيش ".

أحداث مسلسل رسالة الإمام

تدور أحداث المسلسل حقبة زمنية قديمة،

وهي نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، إذ كانت مصر تشهد صراعًا على السلطة في هذه الفترة إلى جانب محاولات انفصالية وتشتت مذهبي وضغوط اقتصادية ثقيلة، وفي وسط تلك الظروف يصل إلى مصر الإمام «محمد بن إدريس الشافعي» ليسهم بعلمه وشخصيته وحضوره في تخطي مصر لهذه الصعاب.





مسلسل الإمام الشافعي، يشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم نضال الشافعي، أروى جودة، أحمد الرافعي، محمد الشرنوبي، خالد أنور، سلمى أبو ضيف، حمزة العيلي، فرح بسيسو، خالد القيش.