عرض مسرحى مستوحى من أعمال كوينتين تارانتينو فى لندن يونيو المقبل

القاهرة - سامية سيد - يبدأ العرض المسرحي المستوحى من المخرج العالمى كوينتين تارانتينو فى لندن، والذى سيحتفل بلحظات وأغانٍ من أفلام المخرج، وذلك بعدما أثبت العرض الذى عرض تحت اسم Tarantino Live: Fox Force Five & the Tyranny of Evil Men، أنه حقق نجاحًا كبيرًا فى الولايات المتحدة واستمر لمدة 13 عامًا فى لوس أنجلوس.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nmer"، ستقام فى استوديوهات هامرسميث ريفرسايد - التي تنطلق فى 6 يونيو المقبل - وتستمر لمدة 10 أسابيع، وتنتهي في 13 أغسطس المقبل.

من ابتكار شين شيل، المؤسس والمنتج التنفيذي لـ For The Record، وأندرسون ديفيس، الذي قام بتكييف العرض وإدارته، سوف يشير Tarantino Live إلى اللحظات الأيقونية التي لا حصر لها التي تم التقاطها في جميع الأفلام بما في ذلك Django Unchained و Pulp Fiction و Reservoir Dogs، والاحتفال بـ الموسيقى المستخدمة من خلالهم.

ويتضمن العرض معارك بالسيف وفنون الدفاع عن النفس، مستوحاة من Kill Bill، وطلقات نارية مزيفة، مستوحاة من جميع أفلام تارانتينو تقريبًا، وستشمل أيضًا مقطوعات مثل Stuck In The Middle With You لـ Stealers Wheel ، والتي ظهرت في Reservoir Dogs، و "You Keep Me Hangin" On "- أغنية Vanilla Fudge التي تم استخدامها في فيلم Once Upon A Time In Hollywood.

في حين أن تارانتينو ليس منتج العرض، لأنه وجد أنه "من الغريب جدًا إنتاج عرض تكريم خاص بك".