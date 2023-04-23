محمد رمضان يقترب بـ"هارلي" من 12 مليون جنيه في 48 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل النجم محمد رمضان، تصدره للإيرادات وشباك التذاكر بدور العرض السينمائي بفيلمه الجديد "هارلي" في ثاني أيام عيد الفطر المبارك 2023.

وحقق فيلم "هارلي" إيرادات اقتربت من 12 مليون جنيه في 48 ساعة منذ طرحه بالسينمات ودور العرض.

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جمع فيلم "هارلي" في أول أيام عيد الفطر إيرادات وصلت لـ 5.182.035 جنيها، فيما حقق في ثاني أيام عيد الفطر ايرادات وصلت لـ 6،331،261 جنيها.

فيلم"هارلي" تدور أحداثه حول مهندس الميكانيكا الذي يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

الفيلم بطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، اسماعيل فرغلي، ومنتج منفذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، ومن إخراج محمد سمير.