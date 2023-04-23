إكس لانس يحصد لقب "أسوأ مسلسل" بتصويت الجمهور

ياسر رشاد - القاهرة - حصد مسلسل إكس لانس، بطولة الفنان محمد سعد، أسوأ مسلسل ضمن الماراثون الرمضاني المنقضي 2023، بتصويت الجمهور في جوائز النقاد للدراما العربية.

وكشفت إدارة جوائز النقاد للدراما العربية، حصول مسلسل "إكس لانس" على أسوأ مسلسل، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أسوأ مسلسل في رمضان بتصويت الجمهور.. إكس لانس ".

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مسلسل إكس لانس يأتي في إطار كوميدي، وتجسد ويزو دور ابنة محمد سعد خلال المسلسل، حيث تقوم بدور سمر بينما محمد سعد يقوم

بدور الحناوي، ومن المقرر أن تكون تلك الشخصية هي استكمالا لـ الدور الذي جسده محمد سعد في فيلم كركر.

مسلسل إكس لانس، من بطولة الفنان محمد سعد ويشاركه في دور البطولة كل من شيرين، صلاح عبدالله، أحمد فتحي، جيهان خليل، والفنانة ويزو، وإخراج إبرام نشات، كما شارك في تأليف وكتابه المسلسل ورشة بلاك هوس للاعمال الدرامية.