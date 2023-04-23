أبرز تصريحات هالة صدقي عن دورها "صفصف" في جعفر العمدة

ياسر رشاد - القاهرة - خطفت النجمة هالة صدقي الترند اليوم ثالث أيام عيد الفطر المبارك، بعد تداول تصريحاتها حول دورها "صفصف" في مسلسلها الرمضاني "جعفر العمدة"، خلال لقائها مع الإعلامية "منى الشاذلي" مساء أمس السبت.

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وعبرت صدقي عن سعادتها بدور "صفصف"، وردود أفعال الجمهور، ولكنها أكدت أن أكثر الأدوار جذبتها في المسلسل هو دور "وداد" الذي قامت به الفنانة جوري بكر، قائلة:" لو كنت أصغر 20 سنة كنت اخترت دور وداد، هو اكتر شخصية عجبتني لأنه دور جميل وفيه طلوع ونزول وفي تمثيل".

هالة صدقي عن صفصف: اقرب شخصية ليا

ونستعرض في السطور التالية ابرز تصريحات هالة صدقي

- في تشابه كبير بيني وبين صفصف، أنا شعنونة زيها، بس الناس بتفهمني غلط، لأني مش بعرف أزوق الكلام، والقريبين مني أوي فاهمين ده أوي، اللي عارفني فاهم ده، واللي مش عارفني كويس هيتخض مني.

- الإضاءة لعبت دور مهم جدا في تغيير ملامحي لتناسب سن شخصية صفصف، لأن كان في ضبط بين الميك اب والإضاءة، علشان منحسش أنه مش طبيعي، والمكياج هو تأكيد على الملامح والخطوط اللي في الوش.

- المشكلة اللي هواجهها بعد نجاح صفصف، إن كل الأدوار اللي هتجيلي بعد كده هتبقى زي صفصف، وده اللي حصل لما نجح دوري في حسن أرابيسك، جالي أدوار بعدها نفس شخصية توحيدة، وأنا كنت برفض، خوفت على نجاح توحيدة، وصممت أبعد عن الشعبي.

- جيلي مظلوم، ونجاحي في جعفر العمدة، يعتبر نجاح لكل "بنات جيلي كله"، لأن مفيش عدم اهتمام بهذا الجيل، وهناك محاولات ليكون الجيل "درجة ثانية"، ولم يحاولوا استغلال قدراتنا وخبرتنا.

- إفيهات "صفصف" لم تكن تلقائية، كانت مكتوبة ضمن سيناريو المسلسل، وانفعالاتي والبكاء حقيقي في جميع المشاهد، ولا أضع أي شيء يساعدني على إظهار الدموع، أنا أمتلك قدرة أعلق الدموع

في عيني حتى تظهر بداخلها.

- مشاهد رفع الشبشب لم يكن ضمن السيناريو، وبعثت رسالة إلى محمد صلاح وقلت له ليس فقط مو صلاح من يعرف "يشوط صح".

- وأنا بقرأ الاسكريبت كنت حاسة إن الدور مش هو اللي أنا عاوزاه، اللي مكتوب على الورق حاجة، والتنفيذ حاجة، سألني محمد سامي، بتثقي فيا ولا لا، قولتله بثق فيك، هو عنده بعد نظر، وكان طول التصوير يقولي أنتي مش عارفة صفصف دي هتعمل إيه مع الناس.

- كان هناك "كيميا" عظيمة بينها وبين الفنان محمد رمضان، مشيرة إلى أنه "ممثل"، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، موهوب للغاية ولديه إحساس.محمد رمضان ممثل بما تحمله الكلمة من معنى، وهو ممثل موهوب ولديه إحساسا ويفكر خارج الصندوق.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مى كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي- جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية ومن تأليف وإخراج محمد سامي.