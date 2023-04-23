عمرو دياب| صنّاع أغنية "قولي اسمي"

- 1/2
- 2/2
ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الهضبة عمرو دياب إصداراته الغنئاية الجديدة، بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك، التي شهدت عدد كبير من الأغاني الجديد لنجوم الغناء العربي.
اقرأ أيضًا.. سلطان بروناي..شهر جولاي| كلمات أغنية عمرو دياب الجديدة
يطرح عمرو دياب أغنيته الجديدة "قول اسمي"، خلال الساعات القليلة القادمة، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع جلال حمداوي.
أغنية الحفلة عمرو دياب
تأتي أغنية قولي اسمي بعد أغنية "الحفلة"، التي تم طرحها في اليوم الأول من عيد الفطر وتصدرت محركات البحث المختلفة.
كلمات أغنية الحفلة عمرو دياب
الأغنية من كلمات أحمد مرزوق، ألحان وتوزيع محمد قماح، وتضمنت "الحفلة"، كلمات غريبة من نوعها وأتت القافية بـ "اي" ، كالآتي:
أيوة جاي شوف الحفلة دي حلوة إزاي
ودق الطبلة ولعب الناي
كله بيرقص وبيغني كله قايل للهم
شوف السمرة دي عاملة إزاي
ولا البيضا أنا مش فتاي
أحلى بنات في الكون حواليا
تقولش بقيت سلطان بروناي
أيوة جاي بص البنت دي جامدة إزاي
ساكتة لكن قلبها رغاي
لون فستانها أنا وألوانها حاسس إني سافرت هاواي
بص بترقص حلو إزاي
رقصها رقص الطبقة الهاي
قلبي وراها رقص وياها طالع نازل رايح جاي
أيوة جاي بس احسبها دي تيجي إزاي
وهي بترقص شاورت هاي
كل اللي قبليها طاروا نسيتهم أه وأنا مش نساي
شوف بقى دخلت قلبي إزاي
دخلت قعدت شربت شاي
يخرب بيت رقة ضحكتها
ضحكة تلطف شهر چولاي.