عمرو دياب| صنّاع أغنية "قولي اسمي"

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الهضبة عمرو دياب إصداراته الغنئاية الجديدة، بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك، التي شهدت عدد كبير من الأغاني الجديد لنجوم الغناء العربي.

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يطرح عمرو دياب أغنيته الجديدة "قول اسمي"، خلال الساعات القليلة القادمة، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع جلال حمداوي.

أغنية الحفلة عمرو دياب

تأتي أغنية قولي اسمي بعد أغنية "الحفلة"، التي تم طرحها في اليوم الأول من عيد الفطر وتصدرت محركات البحث المختلفة.

كلمات أغنية الحفلة عمرو دياب

الأغنية من كلمات أحمد مرزوق، ألحان وتوزيع محمد قماح، وتضمنت "الحفلة"، كلمات غريبة من نوعها وأتت القافية بـ "اي" ، كالآتي:

أيوة جاي شوف الحفلة دي حلوة إزاي

ودق الطبلة ولعب الناي

كله بيرقص وبيغني كله قايل للهم

باي بايشوف السمرة دي عاملة إزايولا البيضا أنا مش فتايأحلى بنات في الكون حوالياتقولش بقيت سلطان برونايأيوة جاي بص البنت دي جامدة إزايساكتة لكن قلبها رغايلون فستانها أنا وألوانها حاسس إني سافرت هاوايبص بترقص حلو إزايرقصها رقص الطبقة الهايقلبي وراها رقص وياها طالع نازل رايح جايأيوة جاي بس احسبها دي تيجي إزايوهي بترقص شاورت هايكل اللي قبليها طاروا نسيتهم أه وأنا مش نسايشوف بقى دخلت قلبي إزايدخلت قعدت شربت شاييخرب بيت رقة ضحكتهاضحكة تلطف شهر چولاي.