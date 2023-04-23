رامي جمال يطرح "لحظة بعادك"

ياسر رشاد - القاهرة - طرح الفنان رامي جمال، أغنية جديدة بعنوان "لحظة بعادك"، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب".

أغنية "لحظة بعادك" من كلمات الشاعر حسام سعيد، ألحان محمود أنور، توزيع محمد مجدي.

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كانت أحدث أغاني رامي جمال من خلال أغنية قمر ومنور، التي سجلت أكثر من 23 مليون مشاهدة.

تقول كلماتها: "حبيبي ياللي قمر ومنور دنيتي بيك .. تعالى بس احكيلك قرّب خايف ليه حبيبي ياللي قمر ومنور دنيتي بيك .. تعالى بس احكيلك قرّب خايف ليه دا كلام بيننا وسر ف بير .. حكايات بين لحظة والتانية انا لو اوصف حاسس ايه هحتاج ستين سنة قدام .. مفيش حاجة حبيبي معاك بتشغلني نسيت روحي

نسيت الناس طول مانا جنبك كله تمام.. تقول كلمة شوق بعنيك بتقتلني سنين قبلك ضاعت راحت بس خلاص لقيت بحر م الحنية وم الاحساس سنين قبلك ضاعت راحت بس خلاص لقيت بحر م الحنية وم الاحساس ف عنيك بهدى انا وبرتاح ومعاك عيشت انا الدنيا انا لو اوصف حاسس ايه هحتاج ستين سنة قدام .. مفيش حاجة حبيبي معاك بتشغلني نسيت روحي نسيت الناس طول مانا جنبك كله تمام.. تقول كلمة شوق بعنيك بتقتلني".