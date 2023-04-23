محمد شاهين: شخصية آدم بعيدة عني وعشقت واقعية "الهرشة السابعة" (خاص)

ياسر رشاد - القاهرة - يخالف دائمًا التوقعات الروتينية بأدواره الدرامية والسينمائية، الصدق والواقعية وامتصاص الشخصية أبرز مايميزه، هو الفنان محمد شاهين الذي دخل البيوت المصرية والعربية في الموسم الرمضاني الجاري بشخصية "آدم" في مسلسل "الهرشة السابعة"، ودخلنا معه بوابة الزوج المصري المتواجد في معظم البيوت، ونجح في إعطاء نموذج حقيقي لما يحدث في مختلف القصص الزوجية كـ حبيب وزوج ورب أسرة.

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كان لـ محمد شاهين حوار خاص مع بوابة الوفد ليحكى لنا كيف استعد لدوره في الهرشة الصعبى وماأصعب اللحظات التي مر بها

في البداية.. مالذي جذبك لشخصية آدم وحكاية "الهرشة السابعة"؟

الواقعية هي أكثر ماجذبني للدور وقصة المسلسل، بجانب الجرأة والتجديد في تسليط الضوء على مشكلة "الهرشة السابعة"، غير المعروفة لدى كثير من الأزواج، وهي مبينة على أسس علمية واجتماعية، والعمل على عرضها وتقديم حلول لها من خلال الدراما نحن بذلك ندخل للمُشاهد من أوسع أبوابه.

كيف درست آدم ومالجوانب الممتعة بداخله؟

آدم كان شخصية "متعبة" في مذاكرته جيدًا لا ستطيع نقله كما هو، لكن في نفس الوقت كان ممتع في كثير من التفاصيل، خصوصًا الأبوة فهو شعور فطري متواجد بداخلنا لا مثيل له، فلحظات الأبوة داخل المسلسل عشتها بصدقٍ تام، وكنت عندما انتهي من المشهد أخرج منه بصعوبة لأنيي أحببت الأجواء بشدة.

كيف وجدت التعاون مع أمينة خليل في الهرشة السابعة؟

انطلقت كيميا بيننا فورًا في اليوم الأول من التصوير، ودائمًا ما نتحدث جيدًا قبل المشاهد ومذاكرة تفاصيله سويًا حتى إذا لم يجمعنا المشهد، فهي تهتم بالمشاهد التي بين السطور وتحرص أن يخرج كاملًا وتكون راضية عنه تمامًا، فأستطيع أن اختصر أجواء التعاون معها بـ "السهل الممتنع".

لا نخفي عنك كم ردود الفعل الإيجابية التي ملأت صفحات مواقع

شعرت بسعادة لا توصف، خصوصًا وانه انتابتني حالة من القلق الشديد قبل أيام من عرض المسلسل من شدة حرصي على نجاحي، فعندما وجدت وصول ما كنت إريده إلى المتابع قلت "الحمد لله" وواصلت متابعة ردود الفعل أكثر من مشاهدتي لحلقات المسلسل.

هل وجدت صفات من محمد شاهين في شخصية آدم؟

الصفة المشتركة بيني وبينه هو حب العمل، وفأنا في الطبيعي أحب عملي جدًا وأسعى دائمًا في البحث عن الجديد والعمل على نفسي باستمرار ولا أحب الوقوف في مكان واحد، وكان آدم يمتلك تلك الصفات في عمله، وغير المشترك هو الصبر واحتواء عصبيته وفي الواقع أنا لست صبور.

حب مشاعر الأبوة في المسلسل لايجعلك تفكر في الزواج حاليًا؟

يجيب ضاحكًا أنا بعيد تمامًا عن فكرة الزواج وأجد نفسي إني "تأخرت" واعتدت على الحياة مع العمل فقط مع وجود الأهل والأصدقاء، وأخشى ألا أجد من تتحمل ظروف عملي وبعض صفاتي التي أجدها صعبة.

ما الذي حرصت على مشاهدته في الموسم الرمضاني الحالي؟

للأسف لم يحالفني حظ المتابعة بسبب انشغالي بالتصوير، ومن المحتمل أن شاهد البعض بعد انتهاء الموسم.