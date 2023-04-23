يسرا وأبطال مسلسل"1000 حمد الله ع السلامة" ضيوف "مساء dmc" مع رامي رضوان

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الإعلامي رامي رضوان، في سهرة خاصة، أبطال مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة"، الليلة، في برنامجه "مساء Dmc"، والذي يعرض على شاشة Dmc.

وتحل النجمة يسرا، مايان السيد، ومطرب المهرجانات عنبة، وآدم الشرقاي، محمد ثروت، محمد أوتاكا، أحمد عبد الوهاب، ضيوفًا على الإعلامي رامي رضوان، والذين بدورهم يكشفون كواليس مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا ضمن ماراثون رمضان المتقضي .

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قصة مسلسل 1000 حمد الله على السلامة:

وينتمي العمل إلى نوعية الكوميدي، وتدور أحداثه حول شخصية أستاذة جامعية عائدة إلى

مصر مع أبنائها من الغربة بعد وصية من زوجها بأنهم سيحصلون على ميراثهم، ومنذ اللحظة الأولى لوصولهم يتعرضون للكثير من المواقف الكوميدية.





أبطال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة:

يذكر أن مسلسل "١٠٠٠ حمدالله ع السلامة " اجتماعي كوميدي، بطولة النجمة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، والمطرب عنبة، أوتاكا، المسلسل تأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.