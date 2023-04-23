شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا: مسلسل "حرب" استكمال لمسيرة الدفاع عن الوطن والعرض والأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إشادات كبيرة نالها النجم أحمد السقا من خلال مسلسله "حرب"، الذى عرض فى شهر رمضان وحقق نجاحاً كبيراً، حيث حقق المسلسل نسب مشاهدات كبيرة، سواء على الشاشات أو منصة watch it، وهو من إنتاج سينرجى، وإخراج أحمد نادر جلال، وعرض فى شهر رمضان على شبكة قنوات on.

وكشف الفنان أحمد السقا، خلال حواره مع ”الخليج 365”، عن كواليس المسلسل قائلا، أولا.. أحمد الله كثيرا على النجاح الذى حققه المسلسل منذ عرض الحلقة الأولى، وتلقيت ردود أفعال جيدة للغاية عن المسلسل، خاصة أن العمل يحمل الكثير من التفاصيل المهمة عن الملف الأكثر أهمية للشعب المصرى والعربى، أما عن وصف مسلسل "حرب" فهو من الأعمال التى تستكمل مسيرة الدفاع عن الوطن والعرض والأرض، بالإضافة إلى فك شفرة هؤلاء الخونة والإرهابيين الذين يحاولون طوال الوقت تدمير بلدنا وأرضنا تحت مسمى "الدين" وهم لا يعرفون عنه إلا الدم والقتل والخيانة، وعن عرض المسلسل فى رمضان وتحديداً فى العشرة أيام الاخيرة فقصة العمل لا تتحمل أكثر من 10 حلقات لاسيما أن المسلسل السيناريو مكتوب بحرفية شديدة فضلا عن أن توظيف كل عنصر فى العمل جيد للغاية ومتابعة الجمهور للعمل اسعدتنى كثيراً.

مسلسل حرب مكون من 10 حلقات، بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

ومن أبرز ضيوف الشرف المشاركين فى حلقات المسلسل، محمود البزاوى، محمد نجاتى، سما إبراهيم، صبرى عبد المنعم، حنان سليمان، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ياسر على ماهر، محمد العمروسى، الشحات مبروك.