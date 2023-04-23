أفلام عيد الفطر 2023| إيرادات "رمسيس باريس" في يومه الثالث

ياسر رشاد - القاهرة - دخل فيلم "رمسيس باريس" قائمة المنافسة في سينما عيد الفطر 2023، التي تضمنت عدد من الأعمال الجديدة بين الرومانسي والأكشن والكوميدي.

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إيرادات فيلم رمسيس باريس

وسجل فيلم رمسيس باريس في يومه الثالث 522 ألف جنيه، ليكون إجمالي إيراداته 936 ألف جنيه.

في أحداث بين القاهرة وباريس، يأتي الفيلم الكوميدي "رمسيس باريس"، مع الفنانة هيفاء وهبي ومجموعة من نجوم الكوميديا في مصر.

قصة فيلم رمسيس باريس:

تأتي أحداث الفيلم داخل زمن احتلال الحملة الفرنسية لمصر، إذْ ينشأ الحب بين إيرزابيل ابنة أحد الظباط الفرنسيين وشاب مصري من عائلة بسيطة يدعى سليم، ويحاولان إنجاح علاقتهما رغم رفض والدها.

أبطال فيلم رمسيس باريس:

فيلم "رمسيس باريس" للفنانة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، محمد محفوظ، من تأليف: كريم حسن بشير، إخراج: أحمد خالد موسى.

من المقرر أن تزهر هيفاء وهبي داخل الفيلم بإطلالات فرنسية في تلك الفترة، وستجمعها مواقف كوميدية بين أبطال العمل.

أيام وينتهي الماراثون الدرامي الرمضاني ويلحقه نوع آخر من الإنتاجات الفنية ألا وهو السينما، إذْ تستقبل صالات العرض في عيد الفطر 6 أفلام متنوعة بين الكوميديا والأكشن والرعب.