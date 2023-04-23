رامي جمال يشارك جمهوره في موعد طرح أغنيته الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - شارك الفنان رامي جمال جمهوره، في موعد طرح أغنيته الجديدة "لحظة بعادك"، وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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موعد طرح أغنية لحظة بعادك رامي جمال:

نشر رامي جمال البوستر الخاص بالأغنية، وعلق عليه قائلاً: "الأغنية ميعادها كان الساعة ٨ انهارده لو الشركة شافت ان كلنا مستعجلين هينزلوها الساعة ٥ فلو سمحتوا قولولهم الحزن الساعة ٥ أحسن من ٨ ".

كانت أحدث أغاني رامي جمال من خلال أغنية قمر ومنور، التي سجلت أكثر من 23 مليون مشاهدة.

تقول كلماتها:

"حبيبي ياللي قمر ومنور دنيتي بيك .. تعالى بس احكيلك قرّب خايف ليه حبيبي ياللي قمر ومنور دنيتي بيك .. تعالى بس احكيلك قرّب خايف ليه دا كلام بيننا وسر ف بير .. حكايات بين لحظة والتانية انا لو اوصف حاسس ايه هحتاج ستين

سنة قدام .. مفيش حاجة حبيبي معاك بتشغلني نسيت روحي نسيت الناس طول مانا جنبك كله تمام.. تقول كلمة شوق بعنيك بتقتلني سنين قبلك ضاعت راحت بس خلاص لقيت بحر م الحنية وم الاحساس سنين قبلك ضاعت راحت بس خلاص لقيت بحر م الحنية وم الاحساس ف عنيك بهدى انا وبرتاح ومعاك عيشت انا الدنيا انا لو اوصف حاسس ايه هحتاج ستين سنة قدام .. مفيش حاجة حبيبي معاك بتشغلني نسيت روحي نسيت الناس طول مانا جنبك كله تمام.. تقول كلمة شوق بعنيك بتقتلني".