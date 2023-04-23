هالة صدقي: الملكة صفصف دموعها حقيقية

ياسر رشاد - القاهرة - هالة صدقي، الفنانة المصرية التي أثارت إعجاب الملايين من الأشخاص حول شخصيتها الملكة صفصف في مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان المصري محمد رمضان.

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هالة صدقي كشفت عن الكثير من الأشياء حول شخصيتها خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي" عبر فضائية "CBC" وقالت هالة صدقي بأن كل المشاهد التي ظهرت فيها الملكة صفصف وخلال مشوارها الفني كانت حقيقية ولكنها لا تمتلك القدرة على تعليق الدموع.

هالة صدقي قالت.. "عمري ما أحط جلسرين، وأتحدى أي مخلوق يقول إن الدموع في أي لقطة في حياتي غير حقيقية، وأنا لما رحت لأخويا بعد ما اكتشف قصة وداد،

أنا مش رايحة أعيط له مش هيفيدني بحاجة، أنا مجروحة وصعبان عليا أخويا يكون بالأخلاق دي".

هالة صدقي وصفت دورها في مسلسل جعفر العمدة بأنه مكافآة من الله كما وجهت رسالة للكثير من الشباب.. "إوعى تخلي حد يكسرك أو يفقد ثقتك في نفسك، لو واحد في المليون شاكك عمرك ما هتنجح ولا تقوم، خليك واثق من نفسك وواثق من موهبتك وواثق عاوز تعمل إيه عشان تنجح، متبصش في ورقة غيرك".