إيرادات أفلام العيد 2023| ابن الحاج أحمد في المركز الثاني

ياسر رشاد - القاهرة - حصل الفيلم الجديد "ابن الحاج أحمد" للفنان شيكو على المركز الثاني في إيرادات سينما عيد الفطر المبارك، في منافسة قوية مع فيلم "هرلي" للفنان محمد رمضان.

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إيرادات فيلم ابن الحاج أحمد:

حقق فيلم ابن الحاج أحمد أكثر من مليون و500 ألف جنيه، وكان الفيلم تصدر في يوم عرضه الأول المركز الأول ليلاحقه بعد ذلك فيلم هارلي الذي احتفظ بالمركز الأول خلال الأيام الثلاثة الأولى للعيد.

فيلم ابن الحاج أحمد هو أول بطولة سينمائية مطلقة للفنان شيكو،

مع مصطفى غريب، رحمة أحمد، عايدة رياض، الطفل منذر مهران، فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، إخراج معتز التوني".

قصة فيلم ابن الحاج أحمد:

يُعرض الفيلم في قالب كوميدي اجتماعي، إذ يكتشف الابن باسم الملقب داخل الأحداث بـ"شلته"، أن والده، صاحب البقالة البسيط، عميل سري لعصابة كبيرة تبدأ في مطاردته ويقوم باسم بالدفاع عنه.