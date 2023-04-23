شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "بعد الشر" لـ علي ربيع يحقق 2 مليون جنيه فى ثانى أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "بعد الشر" بطولة على ربيع وميرنا نور الدين إيرادات مميزة فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك، وسجل إيرادات 2 مليون جنيه أمس، السبت، في جميع السينمات المختلفة، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم 3 ملايين ونصف المليون منذ طرحه .

فيلم "بعد الشر" تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى ويجسد على ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.

وكان آخر أعمال على ربيع فيلم "زومبى" الذى تم عرضه فى عيد الفطر الماضى، وشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد، سامى مغاورى، ومحمود السيسى وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

وفى سياق آخر انتهى على ربيع تصوير مسلسله الجديد "نصى الثانى" المكون من 10 حلقات، والذى يخوض به ربيع تجربه دراما المنصات للمرة الأولى، وتدور أحداث العمل خلال حلقات حلقات منفصلة متصلة كل حلقة يقابل على ربيع فتاة جديدة يقع في حبها وتجمعهما العديد من المواقف الرومانسية الكوميدية.