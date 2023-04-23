شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان السورى محمد قنوع ينعى نفسه قبل رحيله ويؤدى مناسك العمرة قبل وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا الفنان السورى محمد قنوع أمس عن عمر ناهز 49 عامًا متأثرا بنوبة قلبية، ويعيش الوسط الفنى حالة من الحزن الشديد على رحيله المفاجئ. ومن مفارقات القدر أن محمد قنوع نعى نفسه منذ أيام عبر حسابه على فيس بوك، حيث نعى الشخصية التي جسدها فى مسلسل العربجى، كما أدى مناسك العمرة قبل أسبوع من وفاته مع أولاده.





أعلنت نقابة الفنانيين بسوريا، في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وفاة الفنان محمد قنوع عن عمر ناهز 49 عامًا متأثرا بنوبة قلبية.

ونعت النقابة الفنان الراحل في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك قائلة: نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعى إليكم وفاة الزميل النجم محمد قنوع.. لروح فقيدنا الرحمة والسكينة ولنا ولأسرته وأحبائه خالص الصبر والعزاء في هذا المصاب الجلل.

محمد قنوع من مواليد دمشق في 26 من شهر سبتمبر في عام 1973، وهو ابن عائلة قنوع الفنية الشهيرة وهو ابن الفنان والمخرج الإذاعي الراحل مروان قنوع وعائلته كانوا يعملون بمسرح دبابيس بفرقة “الأخوين قنوع”.

وبدأ قنوع مشواره الفني مع الفنان السوري ياسر العظمة عام 1995، وشارك محمد في أجزاء السلسلة الكوميدية الشهيرة "مرايا" كما عمل في مجال الإعلان التجاري لفترة.

وكان آخر أعمال محمد قنوع مسلسل العربجي الذي قدم من خلاله شخصية شومان، وهي الشخصية التي قتلت في الحلقة 21 على يد عبدو العربجي.