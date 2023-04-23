شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "هارلى" يسجل 11 مليونا و500 ألف جنيه فى 48 ساعة بالسينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فيلم "هارلي" للنجم محمد رمضان إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم الثانى على التوالى، وحصد أمس السبت ثانى أيام عيد الفطر إيرادات فى السينمات بلغت 6 ملايين و331 آلاف جنيه، ليصبح إجمالى إيراداته خلال يومين منذ وقفة عيد الفطر 11 مليوناً و500 ألف جنيه.

وتدور أحداث الفيلم حول "هارلي" مهندس الميكانيكا الذي يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

فيلم هارلى بطولة النجم محمد رمضان والنجمة مي عمر، ومحمود حميدة، وأحمد داش، وحسنى شتا، ومي كساب، نشوى بلال، وإسماعيل فرغلى، باسل الزارو، حازم إيهاب، والعمل من تأليف محمد سامى ومحمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

وحقق النجم محمد رمضان في شهر رمضان نجاحاً كبيراً من خلال مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، عماد صفوت، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.