شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا وأصالة تحييان حفلاً غنائيًا بالكويت فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى كل من النجمة إليسا والنجمة أصالة حفلاً غنائيًا، في الكويت يوم 13 مايو الشهر المقبل، ومن المقرر أن تقدم كل منهما خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهما التى يتفاعل معها الجمهور.

وفى سياق آخر، أحيت النجمة إليسا حفلاً غنائيًا يوم 17 فبراير الماضى فى الكويت ضمن حفلات مهرجان فبراير الكويت، بمشاركة الفنان الكبير عبد الله الرويشد، كما أحيت حفلاً غنائيًا على مسرح أولمبيا فى باريس يوم 12 نوفمبرالماضى، وكانت هذه المرة الرابعة لإليسا التى تقف فيها على مسرح أولمبيا، ووقفت للمرة الأولى فى العام 2017 والمرة الثانية كانت فى العام 2019 وحققت حفلاتها هناك وقتها نجاحًا كبيرًا، والمرة الثالثة فى 6 نوفمبر 2021.

وطرحت النجمة اللبنانية إليسا كليب أغنيتها الجديدة "أنا وبس" مؤخرا، وهى من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، ومن إخراج إنجي الجمال وبهذا الكليب تعود إليسا إلى الرومانسية.

وقد طرحت النجمة أصالة أغنيتها الجديدة بعنوان "سيد الغرام"، الأيام الماضية وهى ديو مع المطربة أسماء لمنور، نشرت أصالة جزءًا من الأغنية من خلال حساب على إنستجرام وعلقت عليها بـ"أغنية فيها كمّ من الفرح والجاذب ماعندي شك بقبولها عندكم لأنها حلوة وانصنعت بكلّ الحُبّ والصحبة الطويلة اللي بيني وبين شريكتي فيها الموهوبة الكبيرة صاحبة أحلى بحّة بالتّاريخ أسماء لمنوّر".