شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن نعيمة عاكف فى ذكرى رحيلها.. من السيرك لأبرز أعمالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الأحد الـ23 من أبريل مع ذكرى رحيل الفنانة الكبيرة نعيمة عاكف، والتي تعتبر واحدة من أبرز نجمات الرقص الشرقى ممن كان لهم مدرسة خاصة وجمال ساهم في نجوميتها مع موهبتها في الرقص، قبل دخول التمثيل التي تألقت فيه عبر مجموعة من الأفلام التي شاركت في بطولتها مع نجوم كٌثرمثلما يظهر خلال السطور التالية.

ولدت الفنانة الراحلة نعيمة عاكف في مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية في عام 1929.

قضت فترة كبيرة من طفولتها في السيرك الذي تمتلكه عائلتها، حتى أنها صارت البطلة الأولى لفريق السيرك وهى لا تزال فى سن 5 سنوات وفقاً لما ذكر عنها في أكثر من مجلة.

ظلت تعمل في السيرك حتى بلغت الرابعة عشر من عمرها، بدأت العمل في فرقة بديعة مصابني التي لم تستمر فيها طويلاً، ثم عملت في ملهى الكيت كات، ومن هناك بدأت التعرف على عدد من المخرجين المصريين.

بدايتها في مجال السينما جاءت أواخر حقبة الأربعينات، ففي البداية كراقصة في فيلم (ست البيت)، إلا أن المشاركة الأولى لها كممثلة من خلال فيلم (العيش والملح) في عام 1949.

شهدت فترة الستينات أوج تألقها بالمشاركة في بطولة العديد من الأفلام حتى أواسط الستينات، منها: (فتاة السيرك، تمر حنة، أربع بنات وضابط، بياعة الجرايد).

اعتزلت نعيمة عاكف عام 1964، وبعدها بعامين توفيت بسبب مضاعفات مرضها بالسرطان عن عمر يناهز 36 عامًا ورغم مشوارها الفنى القصير والوفاة المبكرة لكن ظلت نعيمة عاكف أيقونة للتألق الفنى.