شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Ghosted لـ آنا دي أرماس وكريس إيفانز "الأسوأ" فى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف النقاد فيلم "Ghosted" الجديد لـ آنا دي أرماس وكريس إيفانز بأنه "الأسوأ في العام"، العمل من إخراج ديكستر فليتشر (Rocketman, Bohemian Rhapsody)، ويلعب إيفانز دور كول تورنر، المزارع الذي يقع في حب سادي رودس المبهم التي تلعبها دى أرماس، ليكتشف أنها عميلة سرية.



Ghosted

تم إصدار Ghosted على منصة + Apple TV في 21 أبريل الجارى، وقد تعرض لانتقادات عالمية من قبل النقاد ويحمل حاليًا درجة "Rotten" بنسبة 33٪ على موقع مجمع التعليقات Rotten Tomatoes، ولاحظ الكثيرون نقصًا في الكيمياء بين البطلين، بينما استهدف البعض الآخر حبكة الفيلم والسيناريو و CGI "صور منشأة بالحاسوب".

في مراجعة ذات نجمة واحدة، كتبت صحيفة الجارديان: "من المستحيل تمامًا رؤية جاذبية فيلم Ghosted، هو كومة من القرارات الفظيعة المذهلة والجنونية على نحو متزايد، والتي ستكون بمثابة توثيق محبط لكيفية حدوث الأشياء الفاسدة في الوقت الحالي. "

كما انتقد موقع Empire بالمثل، حيث كتب: "إذا كنت ستأخذ فرضية مألوفة للغاية وتعتمد على كيمياء النجوم السهلة لبيعها، فأنت تحتاج حقًا إلى النجوم المناسبة في الأدوار المناسبة والسيناريو لجميع عمليات القتل، ولكن للأسف هذا ليس كل شيء".

أما موقع The Daily Beast فـ اختار وصفه بأنه "أسوأ فيلم في العام"، حيث كتب: "لا يقدم أي عنصر مقنع، يلعب هذا الفشل الذريع مثل التمرين في إثارة ردود فعل مزعجة، وعلامات تعجب بسبب تقلبات مؤامراتها الغامضة، الأمر كما لو أن ChatGPT كتبه، وحقيقة أنه لم يفعل ذلك هو أمر مريع".