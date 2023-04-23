شكرا لقرائتكم خبر عن حصره المخرجون بأدوار الشر فى ذكرى رحيل زين العشماوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد، ذكرى رحيل الفنان زين العشماوى الذى رحل عن عالمنا في 23 إبريل عام 1991، وذلك بعد مسيرة فنية حافلة شارك فيها بأفلام مهمة مع أكبر النجوم والنجمات على الساحة.

تم حصر زين العشماوى من قبل المخرجين فى معظم أفلامه بأدوار الشر، وذلك بعدما قدمها بحرفية شديدة وتنوعت ما بين لاعب القمار واللص أو الخائن لأصدقائه.

ربما لا يعلم كثيرون أن بدايته كانت بعيدة تمامًا عن تلك النوعية من الأدوار، حيث ظهر فى فيلم الخطايا، وجمعه مشهد بـ عبد الحليم حافظ، حينما قدم وقتها دور ضابط شاب ينصح البطل "أحمد" بالابتعاد عن السكر والالتفات إلى دراسته، حتى وصل الأمر لإعطائه أموال لمساعدته.

أول أدواره مع الشر كانت من خلال فيلم "اللص والكلاب"، عبر شخصية "عليش" الذى لعبها ببراعة حينما جسد فيها كل معانى الخيانة بعدما أدخل شكرى سرحان السجن ناسياً أفضاله عليه ثم تزوج من زوجته.

انضم الفنان الراحل لعدد من الفرق المسرحية فى شبابه التى أثقلت موهبته، منها فرقة إسماعيل ياسين المسرحية ثم فرقة يوسف وهبي، وفرقة ساعة لقلبك.

وكانت آخر أعمال الفنان زين العشماوي مشاركته في فيلم حالة مراهقة والذي عرض في عام 1990، والذي قام ببطولته الفنان فؤاد المهندس والفنان محمد صبحي والفنان أشرف سيف والفنان محمد أبو العينين والفنانة عايدة رياض والفنانة منيرفا.