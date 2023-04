شكرا لقرائتكم خبر عن ريتا أورا: زواجى من تايكا وايتيتى "غيرنى إلى الأبد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت المغنية العالمية ريتا أورا عن كيف أن زواجها من المخرج العالمى تايكا وايتيتي "غيرها إلى الأبد"، وأن زوجها ألهمها لكتابة الموسيقى مرة أخرى، كانت المغنية تروج لـ ألبومها الثالث منذ عام 2019، وبدأت في طرح أغانى الألبوم في يناير الماضى، مع أغنية "You Only Love Me"، ومن ثم أعلنت عن ألبومها الجديد "You & I" وكشفت عن الأغنية الجديدة "Praising You" هذا الاسبوع.



ريتا أورا وتايكا وايتيتي

في مقابلة جديدة مع Billboard، قالت أورا إنها مرت بفترة "منخفضة" في مسيرتها الموسيقية حيث "فقدت الكثير من الثقة والكثير من الأمل"، وأمضت الكثير من الوقت "تقاتل من أجل أن تسمع صوتها" لدرجة أنها وصلت إلى نقطة الانهيار.

وأوضحت أورا قائلة : "أعتقد أنك عندما تكون في أدنى نقطة لديك، يمكنك الاختيار، أما أن تعود وتواصل العمل، أو تترك ما تشعر به يلتهمك، وأنا سافرت إلى أستراليا للمشاركة في برنامج The Voice Over هناك، والتقيت بشخص غيرني إلى الأبد".

ثم تحدثت ريتا أورا عن لقاءها مع الممثل والكاتب والمخرج تايكا وايتيتي، زوجها الحالي الذي تزوجته عام 2022 ، الذى وصفته بأنه "غيّرها إلى الأبد" وساعدها على العودة إلى صناعة الموسيقى.

وتابعت ريتا أورا قائلة: "بالتأكيد لم أشعر أبدًا بالحب الذى شعرته مع وايتيتي من قبل، ولذا فقد قمت بتدوين كل شيء وفكرت، حسنًا، أعتقد أن الوقت قد حان لتأليف بعض الموسيقى مرة أخرى، وها نحن هنا."