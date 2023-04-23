أزمة قلبية خطفته بعمر الـ 49 عاما.. وفاة محمد قنوع نجم مرايا وباب الحارة والعربجي

كتب امير فتحي في الأحد 23 أبريل 2023 05:43 صباحاً - توفي الممثل السوري، محمد قنوع، يوم السبت، عن عمر ناهز 49 عاما إثر إصابته بنوبة قلبية، في رحيل خلف حزنا وتأثرا واسعين في الوسط الفني بسوريا.

ونعت نقابة الفنانين السوريين عبر صفحتها في فيسبوك وفاة قنوع، قائلة “نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعي إليكم وفاة الزميل النجم محمد قنوع.. لروح فقيدنا الرحمة والسكينة ولنا ولأسرته وأحبائه خالص الصبر والعزاء في هذا المصاب الجلل”.

استهل محمد قنوع مسيرته الحافلة مع النجم السوري ياسر العظمة في العام 1995، ومنذ ذلك الحين، شارك محمد في الأجزاء المتعاقبة من السلسلة الكوميدية الشهيرة “مرايا”، إلى جانب أعمال أخرى.

وبرز محمد قنوع أيضا من مسلسل “باب الحارة” الذي وثق الحياة في سوريا خلال الانتداب الفرنسي، وعرف الممثل بدور “سعيد الحميماتي”.

وتأتي وفاة قنوع في مفارقة حزينة بُعيد أيام قليلة على وفاة الشخصية التي جسّدها في مسلسل “العربجي” وقدّم قنوع شخصية “شومان” التي أظهرته بشكل مختلف عن إطلالاته التمثيلية السابقة، مبيّنة الكثير من موهبته.

وقد نعت الفنانة شكران مرتجى زميلها عبر تغريدة قالت فيها: “محمد يا محمد يا الله دخيلك يا الله دخيلك لا إعتراض القلب خلص ماعاد يقدر يتحمل القلب فاض بالفراق والحزن محمد ياخيي وصديق الكل ياشومان ولووووووو إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما كتبت ديما قندلفت “خبر صادم.. مؤسف و مؤلم هذا الرحيل المبكر. تعازينا الحارة للعائلة الكريمة و كل الأصدقاء و الزملاء الأعزاء و للجمهور الكريم . #محمد_قنوع ليكن ذكرك مؤبداً”.

كذلك نعت سلافة معمار الر احل كاتبة: “خبر مؤلم الله يرحمك و يجعل مثواك الجنة و يصبر قلب اهلك.”.