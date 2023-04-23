شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان على الحجار بالمسرح الكبير فى دار الأوبرا المصرية.. 4 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي الفنان علي الحجار وفرقته حفلاً موسيقيًا يوم الخميس الموافق 4 مايو الشهر المقبل، علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، ومن المقرر أن يقدم الفنان علي الحجار باقة متنوعة من أغانيه الذي يعشقها جمهوره.

وكان قد أحيا الفنان علي الحجار سهرة طربية بمناسبة شهر رمضان المبارك، على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، يوم 9 إبريل، وقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته.

واحتفى الفنان على الحجار بشهر رمضان وسط محبيه الذين احتفلوا معه بعيد ميلاده وتغنى بباقة من أعماله الشهيرة، منها رمضان كريم، خلق الله، يا رب، أنا كنت عيدك، رمى رمشة، فى قلب الليل، ليلى، مسألة مبدأ، أهو ده اللى صار يا سيد، المال والبنون، الحضرة زينبى، مافيناش م الخوف، نويت أغنى، حنخبى ليه، يا موجة يا زرقة، إنت المدد، الحلوانى، الزين والزينة، روحى بتتنقل، أهو ده اللى صار يا سيد، مبسوطين، زى الهوى، بطلة حكايتى، تيجيش نعيش، العروسة، لما الشتا، إضحك لوجه الله، إسكندرانى، مغرم صبابة، عارفة، حرما يا سيدى



