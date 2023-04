فنانون يطرحون أغان في عيد الفطر 2023.. أبرزهم عمرو دياب والجسمي وبشرى

ياسر رشاد - القاهرة - طرح عدد من النجوم أغانيهم الجديدة بالتزامن مع عيد الفطر المبارك لعام 2023، وتستعرض بوابة الوفد أبرز الأغاني.

عمرو دياب بـ "الحفلة"

"الحفلة" عنوان أغنية المطرب عمرو دياب، الأغنية من كلمات أحمد مرزوق ولحن وتوزيع محمد قماح وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وكلمات الأغنية تقول:

أيوة جاي شوف الحفلة دي حلوة ازاي

ودقة طبلة ولعب الناي

كله بيرقص وبيغني

كله قايل للهم باي باي

شوف السمرا دي عاملة ازاي

ولا البيضا ان مش فتاي

احلى بنات في الكون حواليا

تقولش بقيت سلطان بروناي.

تامر حسني بـ ميدلي

شوق الفنان تامر حسني، جمهوره عندما طرح ميدلي لأشهر أغانيه الرومانسية التي قدمها على مدار تاريخه الفني برؤية جديدة، عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" .

وبلغت مدة الميدلي الذى طرحه الفنان تامر حسني 15 دقيقة ، وقام بطرحه على موقع يوتيوب بدون إعلانات .

ومن أبرز الأغاني التي ضمها الميدلي أغنية ميحرمنيش منك، نور عيني، قرب كمان، روح قلبي، قولي بحبك، عدد آخر من أشهر الأغاني التي قدمها في الألبومات والأفلام السينمائية.

الجسمي بـ"هواه القلب"

نشر الفنان حسين الجسمي عبر قنانه الخاصة على الموقع الشهير" يوتيوب" أغنية جديدة بعنوان “ هواه القلب ” ، تزامناً مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك .

أغنية هواه القلب شعر سمو الشيخ نهيّان بن زايد، ورؤية وألحان وغناء حسين الجسمي ، وتوزيع ومكساج وماستر: حسام كامل ، وجيتارات: فرشيد أدهمي و ايقاعات: سمير القطان

وسريعا ما حققت أغنية هواه القلب بعد طرحها عبر قناة الفنان حسين الجسمي على موقع يوتيوب ، ما يقرب من 40 الف مشاهدة.

محمد رمضان بـ"كم بيبي "

في ثاني أيام عيد الفطر المبارك طرح الفنان محمد رمضان أغنية بعنوان "كم بيبي"، حيث طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتقول الأغنية "كم بيبي"

شيلت اللعبة معايا الشفرة

انا ما عاشرش الناس الصفرا

الأعلى أجرًا في القارة

باسبوري ما فاضلش فيه صفحة

أنا عايز البيضا

Come Baby Come

لا عايزة السمرا

Come Baby Come

أكل الوزة

Come Baby Come

ولا أكل البطة

Come Baby Come

ساعة بتتقل

Come Baby Come

وساعه كده شبطه

Come Baby Come

وانا بحاول بس مش فاكر اسمها اصلا

Come Baby Come

والأغنية من ضمن أغاني فيلم "هارلي" الذي يشارك به الفنان محمد رمضان في الماراثون السينمائي لعيد الفطر لعام 2023، و"هارلي"تدور أحداثه حول مهندس الميكانيكا الذي يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، ويباشر العديد من العمليات الصعبة، يعيش قصة حب رومانسية مع مي عمر.

الفيلم من إخراج محمد سمير وتأليف محمد

سامي ومحمد سمير مبروك، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، وبطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا.

بشري بـ"رنة الخلخال"

"رنة خلخال "عنوان الأغنية الجديدة التي طرحتها الفنانة بشري من ألبومها الجديد "في حتة تالتة" عبرموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وذلك تزامنا مع عيد الفطر.2023

"رنة الخلخال" أغنية من كلمات أحمد حداد وألحان حازم شاهين وتوزيع الموسيقار اسلام صبري.

وتعد الأغنية هي الرابعة في الألبوم بعد طرح "الليل و ٣٦٩ و أنا مشكلة" خلال الفترة الماضية وتحقيقهم نسبة نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدات مرتفعة.

عمرو مصطفي بـ ميني ألبوم "مالوش زي"

بـ6 أغاني شارك الفنان عمرو مصطفى جمهوره، في عيد الفطر المبارك، وهو ميني ألبوم بعنوان "مالوش زي"، طرحه عمرو مصطفي عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وأغاني "مالوش زي" وهم: مالوش زي، تيجي تيجي، غيرك مين، كان عنده حق، عايشين بالصورة، هحكيلك قدام، وتنوعت الأغاني ما بين الرومانسي والحزين.

وتعاون الشاعر مصطفى ناصر مع عمرو مصطفى في 5 أغاني من ميني ألبوم مالوش زي، ماعدا أغنية تيجي تيجي من كلمات الشاعر عمرو يحيى، بالإضافة إلى أن عمرو مصطفى تعاون مع الموزع محمود صبري في أغنية تيجي تيجي، والموزع تيم في أغنية عايشين بالصورة، والموزع نابلسي في أغنية هحكيلك قدام.

وتعد أغاني ميني ألبوم مالوش زي من ألحان عمرو مصطفى، وباقي الأغاني من توزيعه أيضًا، وهم: كان عنده حق، مالوش زي، غيرك مين.

عبد الباسط ومحمود الليثي بـ "سطلانة"

طرح الشركة المنتجة لفيلم بعد الشر الأغنية الدعائية للفيلم وهي بعنوان "سطلانة"، حيث قام بغنائها كلاً من: "عبد الباسط حمودة ومحمود الليثي وحمدي بتشان وحسن الخلعي".

وأغنية "سطلانة" من كلمات الشاعر مصطفى حسن، وألحان كريم عاشور، توزيع أماديو.