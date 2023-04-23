شكرا لقرائتكم خبر عن Everything Everywhere All at Once يحقق 138 مليون دولار منذ مارس 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفيلم الفائز بـ 7 جوائز الأوسكار الـ 95، Everything Everywhere All at Once، بـ إيرادات وصلت إلى 138 مليونا و736 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 25 مارس من العام الماضى 2022.

وانقسمت إيرادات فيلم Everything Everywhere All at Once بين 77 مليونا و 191 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و61 مليونًا و544 ألف دولار في دور العرض حول العالم، العمل من إنتاج شركة A24.

وفاز فيلم Everything Everywhere All at Once بنصيب الأسد من جوائز الأوسكار الـ 95 التى انتهت حفلها منذ ساعات قليلة، حيث حصد 7 جوائز اتى شملت:

أفضل فيلم

أفضل سيناريو أصلى

أفضل إخراج

أفضل ممثلة في دور رئيسي

أفضل ممثل في دور مساعد

أفضل مونتاج

تم طرح فيلم Everything Everywhere All at Once في مارس من العام الماضى 2022، واشتهر العمل بالأحرف الأولى منه، وهى EEAAO، وتدور قصة فيلم Everything Everywhere All at Once حول المهاجرة الأمريكية من أصل صيني إيفلين وانج، التي تعلمت بسبب عملها أنه يجب عليها التواصل مع الأكوان الأخرى، من أجل منع كائن قوي من القضاء على الكون.

ووصفت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن فيلم Everything Everywhere All at Once على أنه "دوامة من الفوضى" الذي يجمع بين عناصر الرسوم المتحركة والخيال العلمي والفانتازيا وأفلام الفنون القتالية.

الفليم من بطولة كل من ميشيل يوه، ستيفاني هسو، جوناثان كي كوان، جيني سليت، هاري شوم جونيور، جيمس هونج، جيمي لي كورتيس، ووصلت مدته إلى 139 دقيقة، وطرح بـ ثلاث لغات وهى الإنجليزية، والماندرين، والكانتونية.