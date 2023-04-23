شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال: مقدرش أتجوز على مراتى لأنى بحبها وعمرى ما أفكر أجرحها بأى شكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم ياسر جلال، عن التشابه بين شخصية "عمرو" في مسلسل علاقة مشروعة، وشخصيته الحقيقية، وقال في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "لا اعتقد ان هناك تشابه هو رجل اعمال وانا فنان ودى تفرق كتير، وممكن يكون التشابه في الرومانسية شوية وانى رجل شرقى، لكن موضوع تفكيره أنه يتزوج على زوجته انا معتقدش انى اقدر أعمل كده لأن انا بحب مراتى جدا وعمرى ما أفكر إنى أجرحها بأى شكل من الأشكال.

وتابع ياسر جلال: "شغلى بياخد وقت كبير منى والوقت المتبقى لزوجتى وأولادى، ومقدرش اتجوز واحدة تانية لأن هاظلم ناس أنا بحبهم وبعدين لازم يكون في عدل وربنا سبحانه وتعالى قال: "وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ"، فهو أمر ليس هناك نقاش فليه الواحد يظلم حد معاه وده من وجهة نظرى".

وأضاف ياسر جلال: "أنا انسان طبيعى وممكن انفعل ولكن بطبعى شخصيتى هادئة ولكن دايما بكون حريص انى مجرحش حد ولو بكلمة وبحترم كل الناس وفى المقابل الناس بتحترمنى وبيكون انفعالى قليل جدا ويكاد يكون مش موجود، وأنا بحب كل الناس وعارف حدودى وبحترم نفسى والناس بتحترمنى فإنفعالى يكاد ميكونش موجود ولله الحمد وعلاقتى بزملائى جميلة جاد سواء اللى اشتغلت معهم أو مشتغلتش معاهم.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.