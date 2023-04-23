شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقي: محمد سامى سبب نجاح جعفر العمدة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلّت الفنانة هالة صدقي، ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، على قناة cbc، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، للحديث عن النجاح الكبير الذي حققته خلال موسم رمضان في مسلسل "جعفر العمدة".

أوضحت هالة صدقي خلال اللقاء، أن المسلسل نجح نجاحا غير عادي، لذلك فوجئت بردود الفعل منذ عرض الحلقات الأولى، قائلة: "أنا مخضوضة من ردود الفعل.. وبقول طب أنا هعمل إيه بعد كده.. لكن الأكيد إن النجاح ده كان بسبب محمد سامي".

إفيهات صفصف فى المسلسل مكتوبة ضمن السيناريو

بشكر محمد سامى من كل قلبى إنه شال قشرة كانت موجودة عليا لتظهر هالة صدقى من تاني

السبب الرئيسى فى نجاح جعفر العمدة، يرجع إلى مخرج وكاتب العمل محمد سامي

وأنا بقرأ الاسكريبت كنت حاسة أن الدور مش هو اللى أنا عاوزاه، اللى مكتوب على الورق حاجة، والتنفيذ حاجة تانية

محمد سامى طول التصوير يقولى إنتى مش عارفة صفصف دى هتعمل إيه مع الناس