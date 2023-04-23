شكرا لقرائتكم خبر عن آل باتشينو يكشف سبب رفضه بطولة فيلم Star Wars: لم أفهم النص وقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد الممثل العالمي ال باتشينو ذكريات مسيرته الفنية وأبرز محطاته، خلال تصريحات تناقلتها الصحف العالمية، ومنها كيف ساهم في منح هاريسون فورد أهم أدواره حينما شارك بدلاً منه في فيلم Star Wars قائلاً: "بعد المشاركة ببطولة الأب الروحى وأفلام كلاسيكية عديدة عُرض على فيلم Star Wars ولكنى رفضت لأننى لم أفهم الدور أو السيناريو".

من ناحية أخرى سبق ورشح الممثل العالمى آل باتشينو النجم الشاب تيموثي شالاميت لـ لعب شخصيته في الجزء الثانى من فيلم Heat، حيث لعب آل باتشينو شخصية فنسنت هانا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "avclub"، ووقع اختيار آل باتشينو على شالاميت بسبب إيمان الأول بـ قدرات الثانى، خاصة بعد رؤيته في مسرح يونايتد بالاس، بمدينة مانهاتن الأمريكية.

وحاليًا يقوم الكاتب والمخرج مايكل مان بإعداد عمل فنى لرواية مقتبسة عن فيلم Heat 2، حيث ستسرد الرواية قصة حياة المجرم الرئيسي بالعمل نيل ماكولي، والمحقق المهووس الملازم فينسينت هانا ولكن بشكل جديد.

وذلك بعد أن كشف موقع "deadline" عن اختيار الممثل الشاب تيموثي شالاميت والمخرج لوكا جوادانيينو، والممثلة تايلور راسل، للعمل على الفيلم الجديد Bones & All، الذى كتبه ديف كاجانيتش السيناريو، وإلى الآن لم يتم تحديد تاريخ البدء التصوير، ولم يعلن أى من العاملين الكثير من المعلومات حول المشروع الجديد، بخلاف كونه قصة رعب وحب تدور حول شخصيات Chalamet و Russell، وبالرغم من عدم وجود شركة منتجة معلنة إلى الآن، ألا أن الكثير من الشركات تريد اقتناص العمل الجديد.