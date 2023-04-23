ياسمين عبد العزيز تخطف الترند بآخر حلقات ضرب نار

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية لليوم الثاني على التوالي بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسلها الرمضاني ضرب نار حيث كانت نهايته غير متوقعة للجمهور.

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل ضرب نار، مقتل مهرة (ياسمين عبدالعزيز) في حفل زفافها على جابر (أحمد العوضي)، بعد دخول رجال ابن تاجر المخدرات الذي كان يتعامل معه طارق (أحمد غزي).

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وأصاب جابر بالانهيار وسط الحضور، كما تم القبض على جابر بتهمة تهريب السلاح حيث أن قام جون (طارق النهري) بتسليم الشرطة فيديوهات مصورة له أثناء عمليات التهريب، والحكم عليه بالإعدام بإحالة أوراقه إلى المفتي.

يذكر أن مسلسل "ضرب نار" يشارك في بطولته النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله،

تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وغيرهم من الفنانين.

والمسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى.

ويشار إلى أن مسلسل ضرب نار يعتبر العمل الدرامي الثاني الذي تعاون فيه ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي بعد مسلسل "اللى مالوش كبير" فى 2021 وشارك فى بطولته وخالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، هدى الاتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعى، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.