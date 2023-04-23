رحيل الفنان السوري محمد قنوع يحزن الجمهور العربي في ثاني أيام عيد الفطر

ياسر رشاد - القاهرة - رحل الفنان السوري محمد قنوع اليوم السبت الموافق 22 ابريل، ثاني أيام عيد الفطر المبارك عن عمر ناهز 49 عاما إثر نوبة قلبية مفاجئ، تاركا خلفه أعمال فنية كثيرة وبصمة وا الأمر الذي جعله الأكثر بحثا عن جوجل لمعرفة تفاصيل وفاته.

وأثار خبر وفاة محمد قنوع صدمة لزملائه ولجمهوره العربي الذي عبر عن حزنه الشديد لرحيله.

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فقد كان آخر ما نشره الراحل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوم الجمعة، احياء لذكرى وفاة والده، قائلا: "يا هلالاً غاب عن عيني وراح تاركاً في القلب ناراً واستراح رحمك الله وعوضك الجنة".

يشار إلى نقابة الفنانين السوريين نعت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قنوع، وعلقت: "نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعي إليكم وفاة الزميل النجم محمد

قنوع.. لروح فقيدنا الرحمة والسكينة ولنا ولأسرته وأحبائه خالص الصبر والعزاء في هذا المصاب الجلل".

كما نعاه ياسر العظمة الفنان الراحل بمنشور على فيسبوك قائلا: "يا حبيبي يا محمد رحمة الله عليك إن لله وإن إليه راجعون".

يذكر أن محمد قنوع عمل مع النجم السوري ياسر العظمة في عام 1995، ببداية مسيرته ثم شارك في الأجزاء المتعاقبة من السلسلة الكوميدية الشهيرة "مرايا"، وتوالت اعماله الناجحة.

ومن أبرز أعمال الراحل الفنان محمد قنوع من مسلسل "باب الحارة" بدور "سعيد الحميماتي" الذي وثق الحياة في سوريا خلال الانتداب الفرنسي.