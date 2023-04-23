عصام السقا يكشف عن كواليس مشاركته في "جعفر العمدة"

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان عصام السقا، كواليس مشاركته في مسلسل "جعفر العمدة"، وتفاصيل شخصية نعيم في العمل الذي حقق نحاجًا كبيرًا في الماراثون الرمضاني المنقضي .

وقال الفنان عصام السقا ، تلقيت مكالمة من المخرج محمد سامي ورشحني لشخصية نعيم في المسلسل.

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وأضاف "السقا" خلال حواره مع الإعلامي دكتور عمرو الليثي ببرنامج " واحد من الناس " المذاع على قناة الحياة، حبيت تفاصيل شخصية نعيم عندما سمعتها من المخرج محمد سامي ".

وتابع:" قرأت الـ30 حلقة وذاكرت الشخصية بشكل كبير ، وظهرت حالة من الجدل عن حقيقة شخصية نعيم".

واستكمل السقا:" شخصية نعيم جدعة محب لعائلته بشكل كبير "، مضيفا:" تكوين الشخصية محير جدا وكان من الضروري أن يشك الجمهور في نعيم في بعض اللحظات ".

وأشار عصام السقا إلى أن شخصية

"نعيم" في جعفر العمدة نقلة كبيرة في مشواري.. وفرحان جدا بنجاحه ، وأنني كافحت كثيرا في حياتي وعملت بائع جرائد أمام مسرح الزعيم، وأيضا عملت في سوبر ماركت والعديد من المهام ومنذ الدراسة بمعهد الخدمة الاجتماعية عملت حتى أستطيع أن أصرف على نفسي.

وقال "السقا":" أول أعمالي كانت في "لحظات حرجة" وكنت أذهب مبكرا إلى الاستديو وقابلت ممثل مشهور وقتها والقيت السلام عليه ولكنه لم يرد عليا وحزنت بشدة، والحمد لله لم أحمل ضغينة لأحد وبالمناسبة اتصل عليا هذا الممثل المشهور هذا العام وهنأني على دوري ".