كندة علوش تنعى الفنان السوري محمد قنوع

ياسر رشاد - القاهرة - نعت الفنانة كندة علوش، الممثل السوري محمد قنوع والذي رحل عن عالمنا منذ قليل إثر أزمة قلبية مفاجئة .

وكتبت "علوش" عبر خاصية (الإستوري) بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":" إنا لله وإنا إليه راجعون، رحمة الله على الفنان السوري محمد قنوع وعزائي لأسرته وأهلة ومحبيه ".

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نبذة عن الفنان محمد قنوع

هو فنان سوري من مواليد دمشق في 26 من شهر سبتمبر في عام 1973، وهو ابن عائلة قنوع الفنية الشهيرة

بدمشق والتي عملت لسنوات على المسرح الكوميدي دبابيس تحت اسم لأخوين قنوع، ابن الفنان والمخرج الإذاعي الراحل مروان قنوع.

بدأ الفنان مشواره الفني مع ياسر العظمة عام 1995، وشارك محمد في أجزاء السلسلة الكوميدية الشهيرة «مرايا»، كما عمل في مجال الإعلان التجاري لفترة.

كان آخر أعمال محمد قنوع مسلسل "العربجي" الذي قدم من خلاله شخصية شومان.