شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم توجه الشكر لفريق عمل مسلسلها "جت سليمة": أبدعتوا حقيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النجمة دنيا سمير غانم الشكر لكل فريق عمل مسلسل "جت سليمة" الذى عرض في رمضان المنصرم، وحقق نجاحاً كبيراً، من إخراج إسلام خيرى، ومنتج فنى مصطفى الغزولى، حيث كتبت دنيا على صفحتها على "إنستجرام" موجهه الشكر لكل اسرة المسلسل وقالت:

شكرا للنجوم ضيوف الشرف الكبار أوي اللي بجد نورونا وما حدش اتردد فيهم لحظة واحدة وكلهم جايين مش فارق معاهم حتى ايه الدور اللي هيعملوه أو مساحته أد إيه هم بس جم عشان يقفوا جنبنا..

أحمد فهمي

أشرف عبد الباقي

كريم عفيفي

عم صلاح عبد الله

سلوى عثمان

إيمان السيد

فتوح أحمد

علاء زينهم

أحمد سلطان

شكرا زينب العبد علي لذاذتك و شطارتك



دنيا سمير غانم

شكرا المؤلف الجامد كريم يوسف وفريق الكتابة سامح جمال وندي عزت وأشرف نصر.. انتوا تفوقتوا على نفسكوا عملتوا حدوتة فيها كل أنواع الدراما

كوميدي ساسبنس خيال فانتازيا كمان اديتوا مساحة للأغاني تكون في مكانها مش مقحمة

شكرا حسام حبيب مدير التصوير الجامد قوي اللي مش مهم عنده أي حاجة غير انه يطلع صورة مختلفة و مميزة و لايقة مع مود الحدوتة وشكرا لفريق التصوير الجامد

شكرا للعبقري مهندس الديكور سامر الجمال والمهندس أحمد صبري والمهندسات الشاطرين همسه ورشا.. انتوا أبدعتوا في وقت قياسي و تعبتوا أوي و الحمد لله تعبكوا كان واضح جدا

شكرا حسن مصطفى مصمم الازياء المميز جدا، مش ممكن الاهتمام والشطارة حتى في التفاصيل وإكسسوارات الشخصيات كلها

شكرا مايا حداد الشاطرة جدااااا كعادتك طبعا

وكل التقدير للشركة المتحدة على دعمهم للفن المصري

جينا بقي للثلاثي اللي حقق لي أحلامي في الأغاني سواء في مسرحية آنستونا او في مسلسل جت سليمة

شكرا للشاعر الجامد أيمن بهجت قمر أنا مش عارفة أقول لك إيه بجد إزاي ما شاء الله بتترجم معني الأغنية اللي مطلوبة منك بسلاسة و تميز و في نفس الوقت مفردات جديدة و قريبك مننا كلنا ما شاء الله عليك

شكرا للملحن المميز جدا عمرو مصطفى اللي بيتميز برقي رهيب في الألحان حتى لو بيلحن أغنية شعبية التفوق مش جديد عليك

شكرا للموزع الجامد نابلسي اللي بيبَروِز اللحن و الكلام بطريقة خطيرة و متنوعة في كل أغنية و ده غير الموسيقى التصورية اللي اضافت للمسلسل جامد

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.

تدور قصة جت سليمة في إطار من الكوميديا والفانتازيا، خلال سليمة وهى فتاة في أواخر العشرينيات من العمر، وهى صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات بدار النشر، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية.