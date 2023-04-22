شكرا لقرائتكم خبر عن أوس أوس يشارك بـ3 أفلام دفعة واحدة فى موسم عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس في ثلاثة أفلام دفعة واحدة خلال موسم عيد الفطر، وذلك من خلال بطولة فيلم بعد الشر مع الفنان على ربيع، وفيلم كوكو مع بيومى فؤاد، في حين يشارك كضيف شرف بفيلم رمسيس باريس مع هيفاء وهبى.

وكان حرص "أوس أوس" على المشاركة فى العرض الخاص لفيلم بعد الشر مع أبطال العمل، كما حضر من نجوم الفن لتهنئتهم محمد عبد الرحمن توتا ومحمد أنور وكريم عفيفي والمنتج عصام أمام شقيق الزعيم عادل إمام، وغيرهم، وذلك وسط تزاحم شديد من الجمهور والتقاط الصور التذكارية.

وهو الفيلم الذى تم طرحه بجميع دور العرض السينمائية احتفالا بعيد الفطر المبارك، ضمن الموسم السينمائي.