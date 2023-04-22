محمد رمضان لـ "الوفد" .. سعيد بنجاح "جعفر العمدة" وأتمنى "هارلي" ينال إعجاب الشباب

ياسر رشاد - القاهرة - حقق النجم محمد رمضان، نجاحًا كبيرًا خلال الماراثون الرمضاني المنقضي 2023، بمسلسله الجديد "جعفر العمدة"، والذي نال إشادات عدد كبير من الجمهور والنقاد.

وقال محمد رمضان خلال تصريحات خاصة لـ "الوفد" :" سعيد جدًا أن مسلسل جعفر العمدة نال إعجاب الجمهور، وشخصيتي في العمل عجبت الناس، والحمد لله على النجاح العظيم ده، وأتمنى أن فيلم "هارلي" يحصد نفس نجاحات المسلسل ".

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ووجه "رمضان" رسالة خاصة لجمهوره من خلال "الوفد":" قائلًا:" بقول لجمهوري الحبيب أنا ناجح بيكم وبجمهوري الشعبي والجمهور الصعيدي ووجه بحري والتجمع والجيزة والمدينة، ويارب دايمًا عند حسن ظنهم بي وثقة في الله نجاح ان شاء الله ".

وكشف "رمضان" '، سر كلمة "ليفة"، التي كان يرددها في مسلسله "جعفر العمدة"، وقال:" ليفة هو كلمة مش بذيئة وطلعت مني عفوية خلال التصوير، وفي نفس الوقت الليفة شقيانة ".

وحسم الفنان محمد رمضان، الجدل الذي رافق فيلمه "هارلي" ما جعل نقابة المهن السينمائية تصدر بيان للتحقيق في الموضوع، قائلًا:" احنا اشتغلنا بالحب، ولا شخص من العمال اشتكى، وسبب أننا واصلنا التصوير لأكثر من 50 ساعة هو إلتزامنا بعدد ساعات معين للتصوير في القصر وكان لابد من مغادرته في هذه الساعات ".





مسلسل "جعفر العمدة"

شارك الفنان محمد رمضان في الماراثون الرمضاني المنقضي من خلال مسلسل "جعفر العمدة"، والذي حقق صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي .

وتدور قصة مسلسل جعفر العمدة في السياق الاجتماعي والدرامي الشيق في حي السيدة زينب، حيث يتزوج جعفر من أربع نساء، وتحوي عروض المسلسل العديد من الأحداث المشوقة فمن بينهما أن جعفر سيعيش مأساة كبيرة في حياته، وهذا نتيجة اختطاف ابنه من قِبل مجهولين، ولا

يعرف إن كان حي أو أصابه مكروه.

خلال توالي الأحداث في المسلسل سيضطر جعفر الكذب على عائلته، حيث إنه قال لهم أنه توفي منذ أكثر من 20 عامًا، وستجمعه قصة حُب بالفنانة زينة التي تُجسد شخصية عايدة.





أبطال مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023

شارك نخبة من كبار الفنانين المصريين في عمل مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023، فهو يُعد ثالث أعمال النجم محمد رمضان مع نفس المخرج على التوالي، وشاركة بطولته الفنانة زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى.

تفاصيل فيلم "هارلي"

تدور أحداثه حول مهندس الميكانيكا الذي يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

فيلم"هارلي" من بطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، مي كساب، إسماعيل فرغلي، ومنتج منفذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، ومن إخراج محمد سمير.