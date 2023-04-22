أغنية Come baby Come لـ محمد رمضان في صدارة يوتيوب

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت أغنية Come baby Come للفنان محمد رمضان، قائمة الأكثر استماعًا، إضافة إلى حصولها على أكثر من 550 ألف مشاهدة خلال يومين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب".
وتعد أغنية Come Baby Come، هي الأغنية الدعائية لفيلم "هارلي"، للفنان محمد رمضان ومي عمر، الذي يعرض بجميع دور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام عيد الفطر المبارك .
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كلمات اغنية كم بيبي كم محمد رمضان من فيلم هارلي
" كم بيبي كم
شيلت اللعبة معايا الشفرة
انا ماعاشرش الناس الصفرا
الاعلى اجرا فالقارة
باسبوري مافاضلش فيه صفحة
أنا عايزة البيضا
Come Baby Come
لا عايزة السمرا
Come Baby Come
أكل الوزة ولا أكل البطة
Come Baby Come
ساعة بتتقل وساعتي بشبط
Come Baby Come
وانا بحاول بس مش فاكر اسمها اصلا
Come Baby Come
تشيكي تشيكي صحي النوم ويكي ويكي
من بدري عليكي قاطع
مابحبكيش لما تكدبي
تشيكي تشيكي صحي النوم ويكي ويكي
عايزيك معاهم تبقي برو
بس معايا تبقي ليدي
يو يو يو الحفلة بتولع باربيكيو
يو يو يو نمبر وان مش نمبر تو
يو يو يو ما تشغلهاش علشان هتوه
يو يو يو اتصور جنبي الناس عرفوه
عبي كاريزما جوة الرچكن
كلها جايا تقول امبو يو يو يو
أنا عايزة البيضا
Come Baby Come
لا عايزة السمرا
Come Baby Come
أكل الوزة ولا أكل البطة
Come Baby Come
ساعة بتتقل وساعتي بشبط
Come Baby Come
وانا بحاول بس مش فاكر اسمها اصلا
Come Baby Come ".
تفاصيل فيلم هارلي
"هارلي" تدور أحداثه حول مهندس الميكانيكا الذي يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.
فيلم هارلي من بطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، مي كساب، إسماعيل فرغلي، ومنتج منفذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، ومن إخراج محمد سمير.