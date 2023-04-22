تحت الوصاية الحلقة الأخيره في الصدارة بعد ساعات من عرضها

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر مسلسل تحت الوصاية الحلقة الأخيرة، مؤشرات قائمة موقع البحث العالمي جوجل، ومواقع التواصل المختلفة، وذلك بعد ساعات من عرضها.

تحت الوصاية الحلقة الأخيرة

وأشاد الجمهور بمسلسل تحت الوصاية الحلقة الأخيرة، والتي عرضت مساء أمس الجمعة، ونالت إعجاب عدد كبير من المشاهدين .

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تفاصيل مسلسل تحت الوصاية

"تحت الوصاية" بطولة منى زكي، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، مها نصار، رشدي الشامي، علي الطيب، محمد عبدالعظيم، خالد

كمال، أحمد عبدالحميد، ثراء جبيل، وآخرين، والعمل تأليف شيرين وخالد دياب وإخراج محمد شاكر خضير.

وتجسد النجمة منى زكي، شخصية سيدة تدعى «حنان»، اضطرت إلى العيش كالرجال من أجل العمل ورعاية أسرتها، وهى ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر 9 سنوات، وتواجه بعد وفاة زوجها الكثير من المشاكل.