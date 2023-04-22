"رمسيس باريس".. إشادات الجمهور بالفيلم بعد طرحه فى أول أيام العيد

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد الجمهور بمستوى الضحك والكوميديا المميزة في فيلم "رمسيس باريس" بطولة النجمة هيفاء وهبى، والذى انطلق عرضه في السينمات أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث خرج الجمهور من القاعات يتحدث عن محتوى الفيلم وقصته التي تدور حول مجموعة من الأصدقاء يتعرضون لموقف يجعلهم يطيرون إلى باريس، ومن هنا تبدأ رحلة هؤلاء الأصدقاء.



وكانت الشركة المنتجة للفيلم طرحت الأغنية الدعائية لـ"رمسيس باريس" الذي يقوم بغنائها فريق شارموفرز ومطربة الراب بيري، وذلك على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، والأغنية من كلمات وغناء أحمد بهاء وبيري وميكس وماستر أليوت جيمس ومعتز ماضي وإخراج أحمد خالد موسي.

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وينافس الفيلم في موسم عيد الفطر وسط مجموعة من الأفلام على رأسها فيلم "هارلى" بطولة النجم محمد رمضان الذى عاد للسينما بعد غياب، ويظل فيلم "رمسيس باريس" يجمع الإيرادات خلال الفترة المقبلة، حيث لاقى نداحاً كبيراً في

الموسم السينمائى الاستثنائى .

فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون و(مصطفى خاطر & اوس اوس، جومانا مراد)، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، وتوزيع سينرجى فيلمز.

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.