شكرا لقرائتكم خبر عن ستانلي توتشي: المشاركة فى فيلم The Lovely Bones "تجربة صعبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل العالمى ستانلي توتشي عن أنه "حاول الخروج من لعب" شخصيته في فيلم The Lovely Bones، واصفًا الفيلم بأنه "تجربة صعبة"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وذلك بعدما سُئل الممثل عن أدائه السابق خلال مقابلة مع Entertainment Tonight، حيث وصف دوره كقاتل متسلسل، الذى يدعى جورج هارفي، في الفيلم الذى طرح في خلال عام 2010 بأنه دور لا يرغب في العودة إليه.



ستانلي توتشي من The Lovely Bones

صرح توتشي: "لن ألعب دور جورج هارفي مرة أخرى في The Lovely Bones، لقد كان ذلك مروّعًا، إنه فيلم رائع لكنها كانت تجربة صعبة، ببساطة بسبب الدور، الذى حاولت الاعتذار عنه، لكننى في نفس الوقت كنت بحاجة إلى وظيفة، ولـ هذا سألت المخرج بيتر جاكسون عن سبب اختياره لي في هذا الدور، وكنت مثل، "لماذا تريدني؟" فقال، "لأنك مضحك." وفكرت ، "حسنًا." لكنني أفهم ما كان يقوله".

وأضاف توتشي: "أعتقد أن ما كان يقصده هو أنني لن أكون كذلك، ليس لأنني لن أكون جادًا، لكنني لن أكون دراميًا جدًا في تأديه الدور، وهذا ما جعله يختارنى، فـ عندما تلعب دور شخص فظيع، لا يمكنك اللعب في ملامح الشخصية".

فيلم The Lovely Bones مبنى استنادًا إلى كتاب أليس سيبولد، والذى قام ببطولة بـ جانب توتشي، كل من ساويرس رونان ومارك والبيرج وراشيل وايز وسوزان ساراندون ومايكل إمبيريولي، وحصل توتشي على ترشيح أوسكار لأفضل ممثل مساعد.