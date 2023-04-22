شكرا لقرائتكم خبر عن كريس إيفانز: تقديم Saturday Night Live سيعطينى شعورا بعدم النوم لمدة طويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل العالمى كريس إيفانز عن أن استضافة برنامج Saturday Night Live، سيعطيه شعورًا بـ"القلق" على الفور وأنه "تجنب" الفرصة، خلال مقابلة مع Entertainment Tonight، كان الممثل جنبًا إلى جنب مع زميلته آنا دي أرماس يناقشان فيلمهم الجديد Ghosted، الذى كشفت عن تقديمها حلقة من البرنامج.

عندما سُئل إيفانز عن الظهور المستقبلي المحتمل في SNL، قال بطل Captain America، إنه يفضل أن يصنع حجابًا صغيرًا بدلاً من استضافة العرض، حيث أجاب إيفانز قائلا:" لقد تجنبت استضافة SNL مثل الطاعون لسنوات حتى الآن لمجرد أنني خائف للغاية، إنه أمر مرعب بالنسبة لي، وسيعطينى ليالي كثيرة بلا نوم".

يعتبر الممثل كريس ايفانز chris evans واحدًا من أهم ممثلي هوليود وأكثرهم وسامة، لذلك كان دومًا مقترن اسمه مع جميلات هوليود ومشاهيرها، ولم يكن غريبًا ارتباط اسمه بهن، ما بين علاقات غرامية وشائعات عديدة ارتبطت باسم كابتن أمريكا مثلما يحلو لمحبيه تلقيبه، وخلال التقرير التالي نرصد حكاية 3 نساء من بين أهم النجمات حول العالم ممن ارتبطن اسمه بهن.

سكارليت جوهانسون

وتعتبر سكارليت واحدة من أبرز النجمات اللاتي ارتبطن اسمهن بالممثل الشهير، وذلك فى بداية نجوميتهما، حيث اعتبرا من أهم الثنائيات حول العالم وقتها، خاصة مع مشاركتهما عدة أعمال معاً أبرزها الأفلام التى تنتمي لشركة مارفل حول الأبطال الخارقين، إلا أنهما انفصلا، ولكن استمرا كزميلين عملا معاً بأفلام مارفل، وكاد أن يعودا معاً للعمل من جديد عبر بوابة فيلم "Ghosted"، ولكن سكارليت اعتذرت فى النهاية لتمنع الجمهور من مشاهدتهما سوياً مرة أخرى.

سيلينا جوميز

انتشرت أخبار العام الماضى على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن هناك علاقة غرامية بين سيلينا جوميز وكريس إيفانز، وذلك بعد انتشار صور لهما في أماكن عامة، إلا أن الأمر ثبت أنه شائعة، وأن الثنائى مجرد أصدقاء فقط إلى الآن، وبالتالى يحرصان على متابعة كلاً منهما على موقع إنستجرام، بسبب تلك الصداقة وكون كريس إيفانز أكد أنه معجب بها وبأغانيها ولكن لا وجود لأية علاقة غرامية بينهما.

شاكيرا

آخر تلك النجمات المغنية الشهيرة شاكيرا، والتى لم تسلم من الشائعات بعد انفصالها عن والد أبنائها لاعب كرة القدم بيكيه، خاصة بعدما تابع الممثل العالمى كريس إيفانز، وشاكيرا، بعضهما البعض على "إنستجرام"، بعد انفصال المغنية عن شريكها جيرارد بيكيه، ومنذ ذلك الحين، توقع مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعى، أن يكون الاثنان مهتمين ببعضهما البعض أو يبحثان عن علاقة غرامية.

ومع ذلك، تم وضع حد للشائعات مبكرًا، بعد أن كسر نجم كابتن أمريكا، الصمت بشأن هذه المسألة مؤخرًا، ففى مقابلة خلال حدث أقيم فى مسرح "إل كابيتان" فى هوليوود، بكاليفورنيا، تحدث الممثل البالغ من العمر 40 عامًا، عن مغنية "Waka Waka "، حسب ما نشره موقع geo.tv.